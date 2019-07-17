В Рыбнице задержали хулиганов, избивших случайного прохожего

В Рыбнице задержали хулиганов, избивших случайного прохожего

15 июля в дежурную часть позвонил житель Рыбницы и сообщил о драке у многоквартирного дома. Трое парней избивали мужчину, лежавшего на земле. Хулиганы услышали, что прохожий вызвал правоохранителей, и поспешили скрыться.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС вызвали потерпевшему “скорую”, пишет mvdpmr.org. Врачи госпитализировали пострадавшего с диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма”.

Злоумышленников задержали по горячим следам. Ими оказались рыбничане 16, 19 и 20 лет.

Как выяснилось, с потерпевшим они не были знакомы. Что стало причиной конфликта, ещё предстоит выяснить. Ведётся разбирательство.

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