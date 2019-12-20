В Рыбнице вор-рецидивист похозяйничал во временно пустующем доме

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В милицию обратилась 54-летняя жительница села Михайловка Рыбницкого района. Женщина сообщила, что на территории соседского дома, за которым она присматривает, похозяйничал вор.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, из домовладения был похищен газовый баллон, из хозпостройки – ещё один. Вор прихватил с собой и детский велосипед. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже был задержан местный житель 35 лет. Правоохранители установили его причастность к совершению аналогичного преступления. Злоумышленник через окно проник в домовладение, в котором временно никто не проживает. Из чужого дома на улице Школьной он вынес газовую плиту, вентилятор, топор и кувалду.

В отношении подозреваемого территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество было изъято по месту жительства задержанного и уже возвращено законным владельцам.