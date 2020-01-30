В Рыбнице вор пытался угнать авто, но не смог, и украл инструмент

В Рыбнице вор пытался угнать авто, но не смог, и украл инструмент

41-летний рыбничанин увидел свой автомобиль Volkswagen не на том месте, где его накануне оставил. При осмотре гаража хозяин понял, что пропал электрический отбойный молоток.

Правоохранители задержали подозреваемого 23-летнего рыбничанина, пишет mvdpmr.org. Он признался, что проходил мимо, увидел незакрытый замок на воротах гаража и незапертое авто. Мужчина надеялся, что сможет завести автомобиль, но не смог. Тогда злоумышленник прихватил из салона электроинструмент.

По факту кражи и неправомерного завладения автомобилем без цели хищения проводится проверка.

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