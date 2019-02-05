В Рыбнице вор-домушник попался на краже телевизора

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С заявлением в милицию обратился 51-летний житель Рыбницы. Мужчина сообщил, что из принадлежащего ему дома, расположенного в селе Плоть, пропали телевизор фирмы Konka и декодер. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого.

Нарушителем оказался 26-летний ранее неоднократно судимый житель села, проживающий неподалёку от пустующего дома. В чужое жильё он проникал несколько раз, срывая скобу навесного замка, пишет mvdpmr.org.

Похищенная техника была обнаружена и изъята по месту жительства подозреваемого. Телевизор и декодер возвращены законному владельцу.

Подозреваемого задержали за кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.