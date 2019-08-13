В Рыбнице водитель сбил 5-летнюю девочку, ехавшую на самокате

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Водитель 48 лет, управляя автомобилем Volkswagen, остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, пропуская граждан. Однако, начав движение, он совершил наезд на 5-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате.

Позади, всего в метре от несовершеннолетней, шла её бабушка. По словам водителя, он просто не увидел ребёнка, пишет mvdpmr.org.

К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма – не подтвердился. Но всё же прошлую ночь девочка провела под наблюдением медиков.