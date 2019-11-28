В Рыбнице ведутся розыски пропавшей женщины

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В Рыбнице разыскивается без вести пропавшая Петухова Валентина Евстафовна 1960 года рождения.

Днём 22 ноября Валентина Евстафовна созванивалась с дочерью, пишет mvdpmr.org. По месту проживания отсутствует, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. В последний раз её видели на проезжей части между селом Мокра и трассой Тирасполь-Каменка 23 ноября около двух часов дня.

Приметы: на вид 70 лет, среднее телосложение, рост 160 см. Плечи опущенные. Лицо овальное, бледное, глаза голубые. Нос прямой, губы средней полноты, уши овальные. Волосы прямые, седые, стрижка короткая. Женщина была одета в коричневую куртку-плащ, фиолетовую шапку. Размер обуви – 37.

Особые приметы: не видит на оба глаза, на одном – катаракта. Ходит медленно, по характеру спокойная. Речь ясная, размеренная. Злоупотребляет спиртными напитками. Ранее неоднократно уходила из дома.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Петуховой, просят сообщить по телефонам 102, 0 (555) 4-35-20, 4-10-31, 0 (533) 8-15-29.