В Рыбнице устранили последствия прошедшей грозы

В Рыбнице устранили последствия прошедшей грозы

Прошлой ночью в Рыбнице и Рыбницком районе прошла гроза, местами с градом и сильными порывами ветра. Из-за упавших деревьев 200 жителей остались без газа, некоторые дома были обесточены.

Специалисты ведут работы по устранению последствий непогоды, пишет novostipmr.com. Частично повреждены кровли многоквартирных и частных жилых домов. Пострадавших нет.

Сильные порыва ветра привели к падению веток практически во всех микрорайонах города. Кроме того, в некоторых районах повалило деревья, из-за чего были повреждены сети газоснабжения, пишет источник.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Местные власти прикладывают все усилия для скорейшего решения проблемы.

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