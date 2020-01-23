В Рыбнице таксист выпрыгнул из авто, испугавшись пассажира с ножом

В Рыбнице таксист выпрыгнул из авто, испугавшись пассажира с ножом

Вечером 22 января в больницу поступил 24-летний мужчина с телесными повреждениями. Врачи сообщили о пациенте в милицию.

Пострадавший пояснил, что получил травмы, когда выпрыгнул из машины. Как выяснилось, мужчина работает таксистом. Накануне он подвозил нетрезвого клиента. По пути следования тот вынул из кармана куртки раскладной нож и, как показалось водителю, попытался ударить его в грудь.

Испугавшись за свою жизнь, таксист на ходу выпрыгнул из автомобиля, пишет mvdpmr.org. Транспортное средство врезалось в дерево, пассажир скрылся в места происшествия.

Вскоре сотрудники милиции установили его личность и местонахождение. Ранее судимого 34-летнего рыбничанина доставили в больницу: мужчина тоже пострадал в результате ДТП.

Нож был изъят и направлен на экспертизу. Разбирательство по данному факту продолжается.

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