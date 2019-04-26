В Рыбнице столкнулись трактор и микроавтобус с пассажирами: семерым понадобилась медпомощь

В Рыбнице столкнулись трактор и микроавтобус с пассажирами: семерым понадобилась медпомощь

На въезде в город Рыбница столкнулись два транспортных средства – трактор и пассажирский микроавтобус, в котором находилось 23 человека. В результате аварии семерым пострадавшим понадобилась помощь врачей.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, трактор под управлением 32-летнего рыбничанина выполнял дорожные работы – расчищал от пыли разметку на проезжей части. 51-летний водитель маршрутного такси, двигавшегося в попутном направлении, совершил столкновение со спецтранспортом. От удара дорожную технику откинуло на проезжую полосу, микроавтобус опрокинулся на бок.

В общественном транспорте, который следовал рейсом «Гидирим-Рыбница», находились 23 пассажира. Семеро из них обратились в Рыбницкую районную больницу за мецицинской помощью. Трое госпитализированы в травматологию, один пострадавший помещён в неврологическое отделение, остальные направлены на амбулаторное лечение.

На данный момент движение на участке временно затрудненно, его регулируют сотрудники ДПС. По факту ДТП ведётся разбирательство.

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