В Рыбнице ссора между родными братьями закончилась кровопролитием

В Рыбнице ссора между родными братьями закончилась кровопролитием

Поножовщиной закончилась ссора между братьями из Рыбницкого района. 26-летний житель села Бутучаны в очередной раз пришёл домой в нетрезвом состоянии и устроил скандал с матерью и младшим братом.

В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил родственника кулаком по лицу. В ответ 19-летний парень кухонным ножом нанёс брату несколько ударов в область поясницы и паха. Молодой человек сам рассказал о случившемся сотрудникам правоохранительных органов, пишет mvdpmr.org.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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