В Рыбнице сегодня вечером и 22 декабря перекроют ряд улиц

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В Рыбнице сегодня с 16:30 временно ограничат движение транспорта вдоль площади Победы. Это связано с проведением репетиции, приуроченной к открытию новогодней ели.

Как пишет novostipmr.com со ссылкой на пресс-службу местной госадминистрации, 22 декабря в связи с проведением костюмированного шествия с 15:30 движение автотранспорта будет ограничено от пересечения ул. Кирова с ул. Ленина до пересечения ул. Кирова с ул. Победы, а также до пересечения ул. Победы с ул. Комсомольской.