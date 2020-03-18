Попросил телефон, чтобы позвонить, но пропал вместе с ним: казус в Рыбнице

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В милицию обратился 40-летний рыбничанин. Он сообщил, что новый знакомый избил его и украл телефон.

Выяснилось, что заявитель познакомился в казино с ранее судимым 28-летним горожанином. Весь день они вместе выпивали, а затем отправились в одно из питейных заведений города.

В баре между приятелями возник конфликт, переросший в драку. После примирения новый знакомый позаимствовал у друга телефон, чтобы позвонить, но пропал вместе с гаджетом, пишет mvdpmr.org.

По данному факту проводится проверка. Нарушителю грозит новое уголовное дело.

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