В Рыбнице разыскивают страдающего психическим заболеванием мужчину

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Разыскивается Березицкий Евгений Андреевич 1939 года рождения, проживающий в селе Гидирим Рыбницкого района. Мужчина – инвалид второй группы с детства, страдает психическим заболеванием.

3 апреля Евгений Березицкий вышел из дома пасти коров и ушёл в неизвестном направлении. Ранее мужчина неоднократно уходил из дома, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160-165 см, телосложение худощавое. Лицо овальное, лоб высокий, брови щетинистые, прямые. Глаза карие, нос прямой, рот средний, губы тонкие, уголки опущены. Волосы седые, прямые, средней длины. Имеется седая борода. Отсутствуют все зубы, кроме одного, на нижней челюсти слева. Мужчина плохо слышит, почти не разговаривает.

Был одет: шапка-ушанка синего цвета, тёмно-серое длинное пальто, серый свитер с узором в виде зелёных ромбов, коричневый пиджак, чёрные спортивные штаны. Был обут в резиновые чёрные галоши 43 размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Березицкого Евгения Андреевича, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (552) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31, 0 (533) 8-15-29.

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