В Рыбнице разыскивают подозреваемых в незаконной вырубке деревьев (ФОТО)

В Рыбнице разыскивают подозреваемых в незаконной вырубке деревьев (ФОТО)

Возле села Ульма Рыбницкого района неизвестные незаконно произвели спил ясеней и дубов. 21 пень – это всё, что осталось от деревьев в Воронковском лесничестве района.

Свежеспиленные деревья обнаружил лесник при объезде угодий. Злоумышленники успели скрыться, пишет mvdpmr.org.

Предположительно, спиленные деревья намеревались пустить на дрова для отопления жилищ. На месте преступления милиция обнаружила следы и улики.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md