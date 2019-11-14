В Рыбнице разыскивают подозреваемых в незаконной вырубке деревьев (ФОТО)

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Возле села Ульма Рыбницкого района неизвестные незаконно произвели спил ясеней и дубов. 21 пень – это всё, что осталось от деревьев в Воронковском лесничестве района.

Свежеспиленные деревья обнаружил лесник при объезде угодий. Злоумышленники успели скрыться, пишет mvdpmr.org.

Предположительно, спиленные деревья намеревались пустить на дрова для отопления жилищ. На месте преступления милиция обнаружила следы и улики.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.