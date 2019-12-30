В Рыбнице разыскивают 7-летнюю девочку, которую украл отец

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В Рыбницкий ОВД обратилась женщина с заявлением о пропаже ребёнка – Николь Швец Валерьевны 05.09.2012 года рождения. Последний раз её видели с отцом.

По словам матери пропавшей, с отцом дочери они в разводе, он приезжал регулярно из Одессы, где проживает в настоящее время, виделся с девочкой. Так было и в этот раз. Отец приехал, направился с дочкой в местное кафе. Когда к назначенному времени за Николь пришла мама, мужчина воспользовался моментом и тайком увёл девочку, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Где сейчас находится ребёнок и её отец, неизвестно.

Приметы: на вид 7-8 лет, рост 130 см, волосы русые, глаза темно-зеленые, лицо овальное, нос маленький, губы средние, лоб высокий, уши маленькие.

Была одета: в розовый батник с рисунком сердца, черные штаны с серебристыми вставками по бокам. На голове обруч в виде единорога со светящимися ушками.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Николь Швец или её отца Швец Валерия Михайловича 20.02.1968 года рождения, просят немедленно сообщать об этом по телефону 102, звонить или писать сообщения на Вайбер в Рыбницкий ОВД: +37355543520 или на телефон доверия МВД: +37353381529.