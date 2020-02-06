В Рыбнице разыскивается без вести пропавший мужчина

0

В Рыбнице разыскивается без вести пропавший Виктор Кукса 1964 года рождения. Он ушёл из дома в неизвестном направлении 5 февраля, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По данным МВД Приднестровья, Виктор Кукса ранее неоднократно уходил из дома, злоупотребляет спиртными напитками и склонен к суициду.

Приметы: возраст 55–60 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, плечи приподняты. Лицо округлое, бледное. Лоб высокий, брови дугообразные, глаза голубые, нос прямой, уши овальные. Волосы седые, прямые, средней длины, имеется лобная лысина.

Особые приметы: носит очки, плохо видит. На большом пальце правой руки отсутствует часть ногтя.

Был одет: коричневая дублёнка из искусственного меха, серый свитер, джинсовые синие брюки. Размер обуви 42–43.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Виктора Кукса, просят звонить по телефонам 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (555) 4-35-20, 0 (555) 4-06-42, 0 (555) 4-10-31. Можно также связаться с правоохранителями по Viber: +37355543520, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.