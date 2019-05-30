В Рыбнице разборки двух приятелей закончились выстрелами и милицией

В Рыбнице разборки двух приятелей закончились выстрелами и милицией

С заявлением в милицию обратился 22-летний житель села Жура Рыбницкого района. Он рассказал, что односельчанин несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета. Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего хулигана по месту жительства.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, утром потерпевший с приятелем подошли к машине подозреваемого и спровоцировали конфликт. В ходе словесной перепалки звучали нешуточные угрозы. Вернувшись домой, оскорблённый сельчанин решил “разобраться” и захватил с собой пневматический пистолет. Обидчиков он встретил на одной из улиц села и воспользовался оружием.

Свою вину подозреваемый признал. Предполагаемое орудие преступления – пистолет ПМ-49 калибра 4,5 мм – изъято.

Все собранные материалы рассматриваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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