В Рыбнице рассеянный пассажир забыл в такси наркотик

В Рыбнице рассеянный пассажир забыл в такси наркотик

Заказ в службу такси города Рыбница поступил 25 сентября около полуночи. Пассажир сел у одного из баров города.

Когда мужчина рассчитывался, у него выпали деньги и свёрток, пишет mvdpmr.org. Он поднял купюры и поспешил удалиться. Водитель, увидев замотанный в несколько пакетов шприц, сообщил в милицию.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили личность пассажира. Им оказался 37-летний житель города. По словам мужчины, в шприце находился синтетический наркотик, который он хранил для личного употребления.

Изъятое направлено на экспертизу. Разбирательство продолжается.

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