В Рыбнице произошло серьёзное ДТП с участием маршрутки и КамАЗа

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Авария с участием маршрутного такси произошла на улице Кирова. КамАЗ двигался по дороге, снизил скорость и начал перестроение в левый ряд, чтобы свернуть на заправку. В этот момент в него врезалась «Газель».

Водитель микроавтобуса – 57-летний рыбничанин – пояснил, что отвлёкся и не заметил, когда грузовик стал тормозить. С места происшествия его увезла скорая помощь. У мужчины диагностирован ушиб сердца, ушибы лица. Его госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.