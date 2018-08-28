В Рыбнице преступник-рецидивист украл деньги из детского сада

Инцидент произошел в одном из детских дошкольных учреждений несколько дней назад.

Во второй половине дня из сумочки работницы пропал кошелёк с деньгами. Женщина вышла на прогулку с воспитанниками. Дверь в помещение осталась незапертой. Обнаружив пропажу, 57-летняя потерпевшая сообщила в правоохранительные органы.

– Для поимки злоумышленника сотрудники уголовного розыска разработали и провели комплекс мероприятий. Подозреваемый, ранее судимый 34-летний горожанин, был задержан 25 августа. Украденные денежные средства потратил, кошелёк выдал сотрудникам милиции, – сообщили в МВД Приднестровья.

На данный момент проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений в городе и районе.