В Рыбнице загорелся нежилой дом (ФОТО)

В Рыбнице загорелся нежилой дом (ФОТО)

Возгорание частного дома произошло в Рыбнице 25 декабря. Прохожие вызвали пожарных.

Как оказалось, пожар начался на веранде. Внутри жилища в момент ЧП никого не было. Сгорела только разбросанная ветошь и одежда.

Выяснилось, что в доме больше 5 лет никто не проживает, однако в течение последних двух недель соседи наблюдали во дворе постороннего мужчину, пишет mvdpmr.org.

По предварительной версии специалистов, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Разбирательство продолжается.

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