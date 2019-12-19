В Рыбнице поймали водителя с купленными правами

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Уголовная ответственность за использование подложного документа грозит 22-летнему жителю Рыбницы. Мужчина управлял автомобилем на основании поддельного водительского удостоверения.

Автомобиль Toyota госавтоинспекторы остановили в Григориополе. Молодой человек, сидевший за рулём, предоставил водительское удостоверение молдавского образца.

Подлинность документа вызвала сомнения у сотрудника ГАИ. Удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Согласно её результатам бланк оказался поддельным, пишет mvdpmr.org.

Правонарушитель пояснил, что не проходил курсы, не сдавал экзамены, а просто купил права. По факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело. Законодательство предусматривает наказание в виде крупного штрафа, обязательных либо исправительных работ.