В Рыбнице подростки “обчистили” магазин: их добычей стали 2 пачки сигарет

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Не хватило денег на сигареты, и приятели решили добыть их незаконным путём. Трое рыбничан, старшему из которых 19, а двум другим по 15 лет, подозреваются в краже.

Инцидент произошёл 6 марта в магазине в Рыбнице, пишет mvdpmr.org. Двое парней у кассы отвлекали кассира, пока третий крутился у стеллажа с табачными изделиями.

Ничего не купив, приятели направились к выходу. Одного из ребят продавец остановила, а в карманах нашла краденые сигареты. Двое других поспешили скрыться.

Момент хищения двух пачек сигарет попал на камеры видеонаблюдения. Личности всех подозреваемых установлены. По факту кражи проводится проверка.