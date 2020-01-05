В Рыбнице пьяный водитель врезался в столб и сбежал с места аварии

В Рыбнице пьяный водитель врезался в столб и сбежал с места аварии

Ночью 2 января в селе Броштяны Рыбницкого района водитель Opel не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную опору ЛЭП. Пытаясь избежать ответственности, автовладелец покинул место ДТП и спрятал машину на своём участке.

Как ссообщает пресс-служба МВД ПМР, инспекторы ОГАИ Рыбницкого ОВД автомобиль обнаружили, водителя опросили. В результате столкновения он получил травмы головы и был госпитализирован в неврологическое отделение ЦРБ.

Было установлено, что в момент аварии мужчина был пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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