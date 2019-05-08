В Рыбнице пьяный гость оставил хозяина без телефона и карманных денег

В Рыбнице пьяный гость оставил хозяина без телефона и карманных денег

С заявлением в милицию обратился 26-летний житель Рыбницы. Он указал, что стал жертвой двух грабителей. Позже выяснилось, что один из обидчиков был хорошо знаком с потерпевшим.

Инцидент произошёл 6 мая после полуночи в квартире, где компания распивала спиртные напитки. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, причиной внезапного конфликта стал телефон хозяина, который приглянулся одному из гостей. На требование отдать телефон собственник ответил отказом. Завязалась драка, в ходе которой гости отобрали мобильный насильно, также прихватив из кармана пострадавшего деньги.

Спустя несколько часов сотрудники милиции задержали двух подозреваемых. В отношении 22-летних злоумышленников возбуждено уголовное дело. Похищенный мобильный изъят и возвращён законному владельцу.

 

 

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