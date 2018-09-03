В Рыбнице перевернулся автомобиль: водитель госпитализирован

Инцидент произошел поздней ночью 2 сентября, когда автомобиль марки Volkswagen под управлением 43-летнего местного жителя следовал по улице Кирова.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в районе путепровода мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Водителя с места аварии в Центральную районную больницу увезла скорая помощь. С травмой и рваными ранами головы он госпитализирован в травматологическое отделение.

Обстоятельства происшествия выясняются.