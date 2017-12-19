В Рыбнице пенсионерку на переходе сбил автомобиль

И пешеход, и машина двигались на зеленый для себя свет.

Так, автомобиль марки Volkswagen Golf под управлением 51-летнего рыбничанина проезжал Т-образный перекрёсток на зелёный сигнал светофора. При повороте налево он не пропустил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу также согласно правилам, и сбил ее.

– В результате аварии 70-летняя горожанка получила ушибы. После оказания помощи врачи назначили пострадавшей амбулаторное лечение, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту аварии проводится проверка.