В Рыбнице патрульные задержали рыбаков-браконьеров (ФОТО)

0

Странные манёвры автомобиля Nissan привлекли внимание сотрудников ГАИ в Рыбнице. Водитель, завидев правоохранителей, резко развернулся и попытался скрыться, чтобы не быть пойманным с поличным.

Стражи правопорядка последовали за авто и остановили его. При осмотре в багажнике были обнаружены мешки, в которых находилось более 113 кг рыбы. Здесь же обнаружили сети, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, богатый улов водитель с пассажиром добыли сетью на озере в Рыбницком районе. По словам мужчин, более 150 единиц рыбы предназначались для собственного употребления.

Добычу браконьеров и сеть изъяли, а транспортное средство поместили на штрафстоянку. Разбирательства по факту незаконной добычи рыбы продолжаются.