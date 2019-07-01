В Рыбнице невнимательный водитель не убедился в безопасности маневра и спровоцировал ДТП

В Рыбнице невнимательный водитель не убедился в безопасности маневра и спровоцировал ДТП

В Рыбнице в районе авторынка не смогли разъехаться Nissan Micra и мопед “Альфа”. 66-летний водитель автомобиля перед началом движения не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу 2-колёсному транспорту, двигавшемуся в попутном направлении.

Как пишет mvdpmr.org, в результате столкновения транспортные средства получили незначительные механические повреждения. У 42-летнего водителя мопеда диагностирован перелом кости голени. Мужчина находится на амбулаторном лечении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

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