В Рыбнице нетрезвый покупатель устроил в драку в продуктовом магазине

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Инцидент произошёл вечером 21 декабря в продуктовом магазине в Рыбнице. Нетрезвый посетитель оскорблял кассира, не стесняясь в выражениях.

Покупатель сделал дебоширу замечание. Тот переключил внимание на мужчину и набросился на него с кулаками, пишет mvdpmr.org. Результат драки – сломанная витрина, повреждённый товар. Сумма материального ущерба устанавливается.

Обоих участников потасовки доставили в отдел. Выяснилось, что зачинщик конфликта – 38-летний рыбничанин. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.