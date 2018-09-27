В Рыбнице мужчина разбил припаркованный во дворе автомобиль соседа

В ночь на 26 сентября неизвестный повредил автомобиль Nissan, припаркованный во дворе многоквартирного дома по улице Маяковского. В машине были разбиты лобовое, заднее и два боковых стекла. 32-летний владелец транспортного средства обратился в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в умышленном повреждении имущества подозревается 36-летний сосед заявителя. При осмотре места происшествия изъят молоток. Предполагаемое орудие преступление направлено на экспертизу.

Причины, побудившие злоумышленника «расправиться» с чужим имуществом, а также иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства.