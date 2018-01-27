В Рыбнице мужчина разбил голову и сломал ребро своему собутыльнику

55-летний местный житель был доставлен в реанимационное отделение с серьёзной травмой головы, переломом ребра и тяжёлым пневмотораксом.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в ходе разбирательства было установлено, что по телефону «103» позвонила дочь мужчины. Она нашла пострадавшего в его квартире. Выяснилось, что рыбничанин был избит накануне вечером у себя дома на улице Гвардейской. В гости к нему заглянули два товарища.

– Во время застолья между хозяином и одним из визитёров возник спор, который перерос в драку. Агрессивный «недруг» сначала толкнул мужчину, а когда тот упал, ударил ногой в область грудной клетки. После оба гостя удалились, бросив жертву на произвол судьбы, – сообщает источник.

25 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 51-летний ранее судимый рыбничанин. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.