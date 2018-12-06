В Рыбнице мотоциклист повторно попался пьяным за рулём

В Рыбнице мотоциклист повторно попался пьяным за рулём

1 декабря на трассе Рыбница-Каменка был задержан водитель, повторно севший за руль в пьяном виде. Инцидент произошёл около села Выхватинцы. Мужчина, уроженец Рыбницкого района, управлял мотоциклом марки «Иж».

28-летний нарушитель был доставлен в местную больницу для освидетельствования, в результате чего подтвердилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

Также удалось установить, что летом 2017 г. мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение и был лишён прав на 2 года. В сложившейся ситуации злостному нарушителю грозит крупный штраф, общественные работы на срок до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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