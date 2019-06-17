В Рыбнице хулиганы затеяли драку из-за надувной горки и попали в руки правоохранителей: им грозит суровое наказание

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С заявлением в правоохранительные органы обратился 32-летний рыбничанин. Мужчина сообщил, что его избила группа нетрезвых граждан, когда он находился в развлекательном комплексе в селе Выхватинцы.

Как пишет mvdpmr.org, конфликтная ситуация возникла около надувной водной горки. Когда один из отдыхавших направился к аттракциону, директор комплекса остановил его и указал на ограничение по весу. Замечание возмутило посетителя. Поддержать гостя подоспели и его товарищи.

Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Досталось и 41-летнему руководителю развлекательного комплекса, и 32-летнему посетителю, который оказался втянутым в конфликт. Всех участников инцидента доставили в милицию.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. В изолятор временного содержания помещены 5 человек. За грубое нарушение общественного порядка подозреваемым может грозить до 240 часов общественных работ, до 2 лет исправительных работ, либо лишение свободы на срок до 5 лет.