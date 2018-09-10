В Рыбнице хозяин квартиры ранил своего собутыльника стеклянной кружкой

Двое горожан поссорились на почве внезапно возникшей неприязни во время застолья в частном домовладении на улице Белинского.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, словесная перепалка переросла в драку. В гневе 29-летний хозяин жилья ударил гостя по голове стеклянной кружкой. Один из осколков поранил шею 48-летнему мужчине.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в Центральную районную больницу. Он был госпитализирован в реанимационное отделение. О пациенте медики проинформировали милицию. Злоумышленника задержали.

По факту случившегося ведётся дознание, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.