В Рыбнице форточник-рецидивист украл из квартиры электроприборы и стройматериалы

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27 мая с заявлением в правоохранительные органы обратилась 30-летняя рыбничанка. Она сообщила, что из принадлежащей ей нежилой квартиры были украдены электроприборы и стройматериалы.

Как пишет mvdpmr.org, жилплощадь, расположенная на первом этаже многоквартирного дома, досталась потерпевшей в наследство. Затеяв ремонт, женщина оставляла форточку открытой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее кражу. Им оказался 26-летний рыбничанин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Похищенное мужчина прятал у себя дома. Свою вину он признал, сказав, что в последующем намеревался продать украденное.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.