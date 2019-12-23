В Рыбнице двое подростков попались на краже из магазина

В Рыбнице двое подростков попались на краже из магазина

Работники магазина в Бендерах обратились в милицию за помощью. Как выяснилось, 20 декабря в торговом помещении была совершена кража. Злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Инспекторы по делам несовершеннолетних изучили видео и сразу узнали подозреваемых. Ими оказались двое подростков 12 и 13 лет, которые ранее задерживались за совершение мелких хищений. На этот раз с открытого прилавка они украли набор отвёрток, пишет mvdpmr.org.

Товар был возвращён в магазин. По факту кражи проводится разбирательство.

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