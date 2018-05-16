В Рыбнице две девушки обокрали знакомого пенсионера

67-летний мужчина, вернувшись в свой дом после длительного отсутствия, заметил, что он был ограблен.

Так, из жилья пропали телевизор, электрический камин, духовка, чайник, ковры и продукты. Мужчина обратился в милицию, которая по горячим следам задержала подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались жительницы города 15 и 19 лет.

– Как оказалось, ранее они помогали мужчине по хозяйству и, воспользовавшись удобным случаем, похитили ключ от входной двери. А затем, в отсутствие хозяина, вынесли из жилья всё понравившееся имущество, – сообщили в МВД Приднестровья.

Украденные вещи были найдены в домах девушек. Проводится разбирательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.