В Рыбнице дважды за несколько часов загорелся комбайн

В Рыбнице дважды за несколько часов загорелся комбайн

В седьмом часу вечера на поле возле села Запорожка задымился комбайн «Акрос».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, возгорание произошло во время сбора подсолнечника. Огонь возник в жатке. Пламя рабочие затушили собственными силами.

Около часа ночи от сильного порыва ветра вспыхнули тлевшие фрагменты машины. Охранник позвонил по номеру «101».Огнём уничтожена задняя часть комбайна: жатка, двигатель, колёса. Площадь воспламенения составила 6 квадратных метров.

По мнению специалистов, причиной могло стать трение скошенной (технологической) массы. Устанавливается сумма материального ущерба. Проводится разбирательство.

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