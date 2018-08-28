В Рыбнице дотла сгорел автомобиль (ФОТО)

В Рыбнице дотла сгорел автомобиль (ФОТО)

Инцидент произошел 27 августа в половине десятого вечера: загорелся автомобиль марки Opel.

О случившемся в службу пожарной охраны сообщил проезжавший мимо гражданин, ставший очевидцем. На месте происшествия автовладельца не оказалось.

– В ходе расследования выяснилось, что хозяином иномарки является 45-летний рыбничанин. Инспекторам Госпожнадзора мужчина рассказал, что он возвращался с дачи по грунтовой дороге, и произошло повреждение топливного шланга. Водитель приступил к устранению неисправности при свете спичек, которые зажигала жена. Другого способа освещения не нашлось, так как под рукой не было ни фонарика, ни мобильного телефона. Произошло возгорание, – сообщили в МВД Приднестровья.

Сбить пламя огнетушителем не удалось, и супруги ушли искать помощи. Автомобиль со всем имуществом сгорел полностью. Сумма материального ущерба устанавливается.

Проводится разбирательство.

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