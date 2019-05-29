В Рыбнице детская шалость с огнём привела к пожару

В Рыбнице детская шалость с огнём привела к пожару

25 мая в Рыбнице на территории частного владения произошло крупное возгорание. Из-за детской шалости загорелась летняя кухня.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, два друга 7 и 8-ми лет, разбив стекло, проникли в чужое нежилое помещение и стали в нём играть. Через некоторое время дым увидели соседи и сообщили в службу пожаротушения.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м. Огнём были повреждены одежда, мебель, бытовая техника.

Малолетние виновники пожара разбежались по своим домам. В ходе беседы несовершеннолетние нарушители во всём сознались.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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