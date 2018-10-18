В Рыбнице дети починили свой велосипед, разобрав на части чужой

Инцидент произошёл в одном из сёл района. Со двора частного домовладения неизвестный похитил детский велосипед.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, кража была совершена 3 октября днём. Потерпевшая, 59-летняя местная жительница, в милицию не обращалась. Женщина предпочла вести розыск злоумышленника самостоятельно.

Сотрудники отдела внутренних дел узнали о случившемся и задержали воришек. Ими оказались родные братья 8 и 10 лет – односельчане заявительницы. Разобранный велосипед стражи порядка нашли в лесопосадке. Запчасти сообщники переставили на свой двухколёсный транспорт.

По факту хищения имущества ведётся разбирательство. Малолетние правонарушители уже поставлены на учёт, с ними проводится профилактическая работа. Их родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.