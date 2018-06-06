В Рыбнице день рождения закончился дракой и госпитализацией одного из гостей

В Рыбнице день рождения закончился дракой и госпитализацией одного из гостей

Вмешательством врачей и милиционеров закончились именины рыбничанки. Компания молодых людей отмечала её день рождения в частном домовладении. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, двое изрядно подвыпивших гостей поссорились около четырёх утра. Выяснять отношения отправились во двор. Перебранка завершилась дракой. Сомнительную победу в поединке одержал 27-летний мужчина. Своего противника он отправил в нокаут, ударив кулаком в лицо. Молодой человек упал и потерял сознание.

Хозяйка дома вызвала скорую помощь. Она доставила пострадавшего в Центральную районную больницу. У 20-летнего пациента, госпитализированного в реанимационное отделение, врачи констатировали черепно-мозговую травму и повреждение челюсти.

По факту причинения вреда здоровью проводится разбирательство. Пострадавший уже пришёл в сознание. Его обидчик задержан и дал показания.

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