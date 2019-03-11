В Рыбнице без вести пропал 9-летний ребенок (ФОТО)

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Рыбницким ОВД разыскивается без вести пропавший Вячеслав Станиславович Киоса 2009 года рождения. Несовершеннолетний вышел из дома 9 марта в 5-м часу вечера и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, ранее мальчик неоднократно уходил из дому. Говорит с молдавским акцентом, склонен к обману: представляется разными именами, называет разный год рождения.

На вид пропавшему 9-10 лет. Рост 150-160 см, худощавого телосложения. Лицо европейского типа, бледное. Брови прямые, глаза карие. Нос прямой, губы маленькие. Волосы черные прямые. Был одет в темную куртку с серыми вставками, синие джинсы, обут в красные кроссовки с белыми вставками и красной подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего Вячеслава Станиславовича Киоса, просят позвонить в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефонам в городе Рыбница 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 2-12-83, 0 (779) 09-880, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.