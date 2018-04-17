В Рыбнице автовор похитил из машины технику и пистолет

В Рыбнице автовор похитил из машины технику и пистолет

Инцидент произошел ночью 14 апреля.

Согласно информации МВД Приднестровья, вор под покровом ночи разбил окно припаркованной машины марки Volkswagen и вытащил из салона автомагнитолу, видеорегистратор, пневматический пистолет и аккумулятор.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний рыбничанин. Похищенное изъято по месту жительства злоумышленника, – сообщило ведомство.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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