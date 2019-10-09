В Рыбнице автомобиль врезался в дерево: водитель уснул за рулём

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Дорожно-транспортное происшествие произошло поздней ночью на улице Русяновского в селе Большой Молокиш Рыбницкого района. Водитель Volkswagen выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с деревом.

Как сообщает mvdpmr.org, сидевший за рулём автомобиля 29-летний рыбничанин получил травмы, однако сам смог набрать номера телефонов экстренных служб. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы с закрытым переломом лопатки и ушибом мягких тканей плеча. Сотрудникам автоинспекции водитель пояснил, что уснул.

Обстоятельства аварии выясняются.