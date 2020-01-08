В Рыбнице 5-месячный ребёнок умер из-за пневмонии тяжёлой стадии и передозировки лекарствами

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В Рыбнице правоохранители и врачи разбираются в причинах смерти 5-месячного ребёнка. 5 января девочку доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Медики диагностировали пневмонию тяжёлой стадии, общее переохлаждение, церебральную кому, передозировку лекарственными препаратами.

Как пояснила сотрудникам Рыбницкого ОВД 22-летняя мама девочки, ребёнок заболел ещё два дня назад. К врачам женщина обращаться не стала, самостоятельно приобрела в аптеке жаропонижающие свечи «Дималгин». После этого малышка уснула. Спустя некоторое время женщина заметила, что дочь задыхается, и вызвала скорую помощь. Ребёнка экстренно госпитализировали.

Для координации реанимационных мероприятий из Тирасполя вызвали детского реаниматолога. Но спустя несколько часов борьбы за жизнь малышки стало ясно, что её состояние не улучшается. Вечером была зафиксирована смерть. Как пояснили врачи, такая низкая температура тела не могла быть вызвана одним препаратом. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.