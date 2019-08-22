В Румынии задержали молдаванина, на имя которого был выдан европейский ордер на арест

В Румынии задержали молдаванина, на имя которого был выдан европейский ордер на арест

Гражданин Республики Молдова был задержан на контрольно-пропускном пункте “Оанча”. Было установлено, что на его имя властями Португалии выдан ордер на арест за совершение имущественных преступлений.

Инцидент произошёл сегодня в пункте пропуска “Оанча-Яссы”, пишет jurnal.md. Нарушителем оказался 34-летний гражданин Республики Молдова. В ходе пограничного контроля было установлено, что ордер на арест был выдан португальскими властями ещё в апреле текущего года.

Мужчина был передан оперативной группе службы уголовного розыска полиции города Галац. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md