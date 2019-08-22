В Румынии задержали молдаванина, на имя которого был выдан европейский ордер на арест

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Гражданин Республики Молдова был задержан на контрольно-пропускном пункте “Оанча”. Было установлено, что на его имя властями Португалии выдан ордер на арест за совершение имущественных преступлений.

Инцидент произошёл сегодня в пункте пропуска “Оанча-Яссы”, пишет jurnal.md. Нарушителем оказался 34-летний гражданин Республики Молдова. В ходе пограничного контроля было установлено, что ордер на арест был выдан португальскими властями ещё в апреле текущего года.

Мужчина был передан оперативной группе службы уголовного розыска полиции города Галац. Обстоятельства инцидента выясняются.