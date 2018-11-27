В Румынии задержали молдаванина на авто, выведенном из обращения (ФОТО)

Пограничная полиция в пункте пересечения Албица задержала гражданина Молдовы, управляющего легковым автомобилем, выведенным из эксплуатации.

25 ноября, около 12:30, в пункте пересечения границы Албица-Яссы был задержан мужчина с двойным гражданством. 39-летний водитель управлял автомобилем Toyota RAV4, зарегистрированным в Бельгии.

В результате проверки подлинности документов выяснилось, что автомобиль изъят из обращения властями Бельгии, начиная с 25 октября текущего года, пишет realitatea.md.

Задержанный заявил, что не являлся владельцем автомобиля и не знал о том, что не имеет права передвигаться по дорогам Румынии на данном транспортном средстве.

В данном случае проводятся проверки в связи с вводом в эксплуатацию или проездом по дорогам общего пользования незарегистрированного автомобиля.