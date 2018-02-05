В Румынии за последние сутки произошли сразу два землетрясения

Об этом сообщает румынский Национальный институт физики Земли.

Первое землетрясение случилось в воскресенье, 4 февраля, в 15.15 в уезде Бузэу. Его магнитуда составила 3,9 по шкале Рихтера, что сделало его самым сильным в новом году.

Второе землетрясение, более слабое, зафиксировано во Вранче 5 февраля в 01.56. Эпицентр толчков находился на глубине 82,8 км, магнитуда составила 3,4.

Ранее специалисты рассказали, что ждёт жилой фонд Молдовы в случае сильного землетрясения.